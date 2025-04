'Dona de Mim' tem triângulos amorosos e debates sobre saúde mental e adoção

"Dona de Mim", a nova novela das 7 da Globo, parte da premissa que "a felicidade sempre encontra um caminho e chega quando você menos espera". Escrita por Rosane Svartman, autora de "Vai na Fé" (2023) e "Totalmente Demais" (2015-2016), a trama promete misturar romance, comédia, drama, aventura e disputas por poder.

A história

A trama traz a história de Leona (Clara Moneke), que tem sua vida transformada pela relação com Sofia (Elis Cabral), uma menina de sete anos de quem passa a ser babá. Sofia é uma criança que perdeu a mãe ainda bebê e cresceu se sentindo sozinha na casa da família de seu pai, Abel (Tony Ramos).

Leona, a Leo, começou a faculdade de comunicação na mesma época em que ia se casar com Marlon (Humberto Morais), mas sofre uma perda gestacional no terceiro trimestre da gravidez, o que lhe gera um grande trauma. É uma jovem atrapalhada e de bom coração, faz o que for preciso para conseguir pagar as contas da casa em que mora com a avó, Yara (Cyda Moreno), e a irmã, Stephany (Nikolly Fernandes), em São Cristóvão.