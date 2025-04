Ana Davis sobre Gloria Maria: 'Ela era peituda. Eu não tinha coragem'

Série documental

A série traça um retrato multifacetado de Gloria. A profissional corajosa: relembra coberturas históricas, como a queda do Elevado Paulo de Frontin (1971), e entrevistas polêmicas, como a com um traficante carioca nos anos 1980. A mulher negra pioneira: reproduz o emocionante relato de quando foi barrada em um hotel no Rio em 1980 pela cor de sua pele —denúncia feita em rede nacional. A mãe dedicada: mostra cartas íntimas para as filhas, Maria e Laura, com relatos sobre a adoção. "Quem é essa menina?", pergunta Gloria ao descrever o primeiro encontro com uma delas.

Com quatro episódios exibidos aos domingos, a produção integra as comemorações pelos 60 anos da emissora. Também revisita os 52 anos de carreira de Gloria, destacando sua importância para a televisão brasileira.

A série conta com depoimentos de personalidades como Djavan, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Pedro Bial, Mano Brown, Emicida, Maju Coutinho e Muniz Sodré, além das filhas de Gloria, Maria e Laura. A produção aborda desde sua primeira transmissão ao vivo em 1971 até suas reportagens em mais de 100 países, incluindo coberturas históricas, como a Guerra das Malvinas, e entrevistas com celebridades internacionais como Michael Jackson e Madonna.