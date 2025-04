Dieguinho: Globo deu pouco destaque ao Faustão em comemoração dos 60 anos

A Globo está promovendo uma série de ações para celebrar os 60 anos de aniversário da emissora, inclusive uma festa com nomes que fizeram parte de sua história e diversas homenagens que foram exibidas no Domingão com Huck. Este foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (28).

Luciano Huck falou sobre a importância de Faustão, que comandou a programação dominical da emissora durante muitos anos. Ele destacou a importância do apresentador para a emissora, mas Dieguinho acredita que não foi o suficiente para honrar o seu legado. Silvio Santos também foi citado.