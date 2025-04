Daniel Lenhardt deixa OnlyFans, se batiza e avisa: ‘Sexualidade não muda’

Nos stories, hoje, Daniel esclareceu que "minha sexualidade não vai mudar porque me batizei". "Jamais irei contra a comunidade LGBTQIA+, eu sou parte dela e sei o quanto é fundamental termos vozes fortes e presentes. Não existe 'lavagem cerebral'. O que existe é o entendimento de que é sobre Jesus, e não sobre religião".

O que quero dizer com tudo isso é muito simples: você pode aceitar Jesus e amar alguém do mesmo sexo. Você pode aceitar Jesus e continuar com a sua essência, com a sua liberdade. Daniel Lenhardt

Na semana passada, o ex-BBB anunciou sua saída do OnlyFans. Afirmando que a plataforma de conteúdos adultos vai "contra todos os valores em que eu acredito", Daniel disse que vai se afastar desse tipo de produção e chamou essa industria de "um destruidor lento da mente".