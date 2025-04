Cintia Dicker renova bronzeado e revela que lava cabelo com água do mar

Cíntia Dicker, 38, revelou que lava o cabelo com água do mar.

O que aconteceu

A influenciadora apareceu de biquíni em um vídeo no Instagram. Dicker posou com uma roupa de banho na cor azul claro.

No vídeo, a esposa de Pedro Scooby contou um segredo de cuidado pessoal: Cíntia lava o cabelo com água do mar.