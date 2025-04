Beatriz Reis e Carol Marra usam mesmo look em festa de 60 anos da Globo

Beatriz Reis e Carol Marra surgiram usando o mesmo vestido no show em comemoração aos 60 anos da Globo.

O que aconteceu

Ex-BBB e atriz apostaram no mesmo look para curtir a noite de festa, no Rio. Ambas vestem um elegante vestido preto, assinado pela grife Vitor Zerbinato, com recortes estratégicos e um laço chamativo nas costas. Para completar o visual, elas optaram por penteados com cabelo preso e risca no meio.

A diferença ficou nos acessórios. Carol combinou o vestido com meia-calça preta e scarpin, enquanto Bia preferiu um look mais leve, com as pernas à mostra e salto com pulseira no tornozelo.