Autora bestseller é assassinada em barco onde morava na Alemanha

Há especulação de que a arma tenha sido jogada no rio Elbe. A imprensa local também noticiou que mergulhadores estavam presentes na cena do crime, possivelmente investigando a possibilidade da arma do crime ter sido jogada no rio embaixo do barco de Alexandra.

Alexandra Fröhlich foi uma jornalista e romancista com grande sucesso na Europa. Começando como jornalista na Ucrânia, a autora lançou seu primeiro livro em 2012, seguido por seu segundo em 2016 e seu terceiro e último em 2019, lançados em alemão e traduzidos para o francês.