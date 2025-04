'The Last of Us': Splash responde principais perguntas dos fãs

Splash responde principais perguntas

Onde assistir a "The Last of Us"? HBO Max.

Joel morre em "The Last of Us"? Sim. No segundo episódio da temporada, Joel é capturado e morto por Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. A motivação de Abby é a vingança pela morte de seu pai, um médico do grupo Firefly, causada por Joel.

Quantos episódios tem "The Last of Us"? 16 somando as duas temporadas.

Bella Ramsey deixa "The Last of Us"? Não.

Quantas temporadas tem "The Last of Us"? Duas.