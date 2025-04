'The Last of Us': saiba se o fungo zumbi da série existe na vida real

A segunda temporada de "The Last of Us" chegou ao HBO e à Max com o desenrolar da história de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) após massacre no hospital dos vagalumes. A volta da série após três anos tem movimentado as redes sociais com curiosidades da trama originada de jogo de videogame homônimo de Playstation e levantou, mais uma vez, o questionamento: existe o fungo zumbi?

Existe o fungo zumbi de 'The Last Of Us'?

"The Last of Us" apresenta os fungos Cordyceps e Ophiocordyceps como causadores de uma terrível pandemia que transforma humanos em zumbis num cenário apocalíptico. Os dois fungos existem, sim, na vida real e são conhecidos como "zumbis", porque têm a capacidade de invadir corpos de animais invertebrados e assumir o sistema nervoso deles.

Segundo o Instituto Butantan, existem cerca de 400 espécies somente do gênero Cordyceps na natureza, mas não há estudo que comprove a sobrevivência do fungo da série em humanos. "Este fungo realmente transforma a formiga em um zumbi porque secreta neurotoxinas dentro do animal, que então comprometem o funcionamento dos músculos do inseto, alterando o seu comportamento no formigueiro. Após ser infectada, a formiga fica desnorteada e começa a procurar por locais mais iluminados, e acaba saindo do formigueiro. Nesse processo, ela espalha os esporos do fungo que já tomam o seu corpo", explica a biotecnologista Tainah Colombo Gomes, do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan.