Morre suspeito de participar de roubo de R$ 57 milhões a Kim Kardashian

Marceau estaria supostamente sofrendo ameaças de morte por sua participação no crime. Segundo a polícia francesa, ele foi o responsável por levar as joias roubadas e negociá-las com mafiosos.

O suspeito havia sido libertado sob fiança e estava morando em Paris, enquanto se apresentava regularmente à polícia. De acordo com a fonte do Daily Mal, ele "estava muito entusiasmado em limpar seu nome no tribunal."

O crime aconteceu em 2016, em Paris. Na época, a influenciadora ficou sob a mira de armas de fogo e pediu para não ser morta. Os suspeitos, usando máscaras de esqui e roupas com marcas da polícia, amarraram Kardashian no quarto da suíte de luxo onde estava hospedada, antes de fugirem com um anel de noivado de US$ 4 milhões dado a ela por seu então marido, o rapper Kanye West (agora conhecido como Ye), e outras joias, de acordo com os investigadores.

No total, cinco suspeitos enfrentam acusações de roubo à mão armada e sequestro. Os outros são acusados de cumplicidade no assalto ou de posse não autorizada de arma. A estrela de reality show deve viajar para Paris para testemunhar contra os réus.