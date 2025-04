'Screamboat' e 'Sangue e Mel': Clássicos infantis viram filmes de terror

A versão de Mickey em "Steamboat Willie" Imagem: Divulgação

Uma das primeiras adaptações de terror foi "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", lançada em 2023 e que conquistou até uma sequência. O filme é uma reinterpretação do clássico de A. A. Milne e E. H. Shepard., e é considerado o primeiro filme do The Twisted Childhood Universe (O Universo Cinematográfico da Infância Distorcida, em tradução livre).

Outra história que ganhou sua versão macabra foi a da obra de J. M. Barrie, com "Peter Pan's Neverland Nightmare". Lançado nos EUA no início de 2025, o filme acompanha Wendy Darling tentando resgatar seu irmão das garras de Peter Pan —que nessa versão, conta com a ajuda de uma Tinkerbell dependente química.

Cena de Ursinho Pooh: Sangue e Mel Imagem: Reprodução

Apesar de não fazer parte das histórias adaptadas pela Disney, o Grinch também ganhou sua versão bizarra, em "O Malvado - Horror de Natal". A obra de Dr. Seuss virou um verdadeiro massacre, onde os pais de Cindy Lou são assassinados e o Natal é destruído pela criatura verde sedenta por sangue.

Ainda estão previstas para estrear em 2025 as versões de "Bambi" e "Pinocchio" para assombrar os adultos que cresceram com suas histórias animadas. Outra produção marcada para este ano é o famoso "Poohniverse: Monsters Assemble", onde todos os monstros irão se unir em uma espécie de "Vingadores" do terror.