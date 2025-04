Pedro Pascal chama J.K. Rowling de 'perdedora hedionda' após polêmica

A escritora se envolveu em uma nova polêmica após publicar uma foto fumando um charuto em um iate com a legenda. "Adoro quando um plano dá certo".

A publicação veio após a Suprema Corte do Reino Unido decidir que os termos "mulher" e "sexo" na Lei da Igualdade se referem a uma mulher biológica e ao sexo biológico. A ação excluiu mulheres trans da lei.

Essa não é a primeira vez que o ator de "The Last of Us" se posiciona a favor da comunidade trans. Em fevereiro, Pascal Pascal compartilhou a citação: "Um mundo sem pessoas trans nunca existiu e nunca existirá".

No início da semana passada, ele compareceu a estreia de "Thunderbolts" com uma camisa com os dizeres "Proteja as Bonecas". A frase faz parte de uma campanha pró-trans do designer americano Conner Ives.