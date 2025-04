Nicole Bahls rejeita perfil em site adulto: 'Já me expus muito'

Nicole Bahls, 39, rejeitou a possibilidade de criar um perfil em plataformas adultas para a venda de fotos íntimas.

O que aconteceu

Bahls contou que não recebeu convites para perfis nesses sites, mas ressaltou que se tivesse recebido, não aceitaria. "Já não tenho mais nem idade para isso. Cada coisa no seu tempo. E também já me expus muito, então hoje tento ficar mais tranquila, reservada", declarou em entrevista ao portal Leo Dias.

Ela também disse que hoje só expõe seu corpo de biquíni se for por um bom valor financeiro em ação publicitária. "Só com cachê muito alto para eu ficar me expondo de biquíni. Eu me expus muito quando precisei por conta do meu trabalho e hoje tento me reservar. A Nicole de biquíni [agora é] mais dentro de casa, com os amigos, em um praia mais reservada, mas para me expor mesmo só com cachê que valha muito a pena".