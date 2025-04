Netinho anuncia volta ao hospital para 3ª fase de tratamento contra câncer

Artista também destacou o papel da fé no processo de recuperação. "Deus me lapidou e vem me lapidando através de todos os desafios, dores, sofrimento e inseguranças. Tudo isso me faz mais forte, corajoso, honrado e preparado para o que Deus determina para minha vida."

Cantor tem se dedicado à sua recuperação após ser diagnosticado com linfoma, um tipo de câncer. Ele foi diagnosticado com a doença após sentir dores nas pernas e nas costas, o que o levou a ser internado no dia 26 de fevereiro. À época, o artista precisou suspender a agenda de apresentações.

Problemas de saúde

Em 2013, Netinho descobriu um tumor benigno no fígado, chamado de adenomas hepáticos. Na época, ele passou por uma cirurgia, depois de sentir fortes dores abdominais. Ele foi submetido a uma biópsia e, durante o procedimento, teve uma das veias rompida, precisando passar por um processo cirúrgico.

Em 2019, Netinho foi submetido a um cateterismo e esclareceu a seus fãs o que aconteceu. O cantor afirmou ter descoberto um problema durante um exame de rotina e que nada foi feito às pressas.