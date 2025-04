Mistério: 5 novelas das nove da Globo que bombaram e nunca foram reprisadas

Escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela acompanha a história de Marina (Paola Oliveira) e Pedro (Eriberto Leão). Eles se conhecem no sequestro de um avião em que estavam viajando. Enquanto tentavam salvar suas vidas, os dois se unem e daí nasce uma grande paixão, que é a porta de entrada para a trama.. Apesar do sucesso na exibição original, a trama nunca foi reprisada pela Globo.

"Salve Jorge" (2012)

Morena dá à luz em 'Salve Jorge' (2012) Imagem: Reprodução/TV Globo

De autoria de Glória Perez, a novela aborda o tráfico internacional de pessoas, centrando-se na história de Morena (Nanda Costa), uma jovem do Complexo do Alemão que é enganada com a promessa de trabalho na Turquia e acaba vítima de uma quadrilha. A trama foi elogiada por tratar de um tema relevante, mas também recebeu críticas por seu enredo considerado confuso. Até hoje, não foi reprisada pela emissora.

"Amor à Vida" (2013)