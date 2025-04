Como é terapia que ajuda Lady Gaga a viver e 'ser criativa em meio à dor'?

Digo a mim mesma: 'eu tenho problemas de saúde mental, eu tomo muitos remédios para permanecer no jogo e eu sou uma sobrevivente, estou vivendo e enfrentando, sou forte e vou agarrar todas as experiências da minha vida e compartilhá-las com o mundo para transformá-lo em um lugar melhor'. Lady Gaga

Mas o que é, de fato, a DBT? É um tipo de terapia cognitiva que busca o conhecimento e a modificação dos pensamentos, emoções e comportamentos a partir do diálogo. "Isso envolve, por exemplo, procurar o que a criadora Marsha Lineham chama de 'caminho do meio' entre pensamentos, ou atitudes extremas, ou em comparações entre duas pessoas. Inclusive, foi originalmente criada para tratar o transtorno de personalidade borderline, que muitas vezes sofre com estes extremos, mas desde então foi adaptada para ajudar pessoas com depressão e ansiedade", explica Elisa Bichels, fundadora do Espaço Elisa Bichels Psicologia e Artes.

Elisa Bichels, psicóloga Imagem: Divulgação

A DBT, mencionada por Gaga, é uma abordagem terapêutica eficaz para transtornos emocionais intensos e é utilizada em pacientes com histórico de automutilação e resposta ao trauma. "A terapia dialética comportamental é uma atualização da terapia cognitivo comportamental, acrescida de toda base filosófica do mindfulness [focar atenção plena no presente] e da aceitação radical. O tratamento consiste em uma combinação de terapias em prol da potencialização de todo processo terapêutico", completa a especialista.

Além das sessões individuais, também são propostos "grupos de treinamento de habilidades". Isto é, espaços coletivos onde os pacientes podem aprender juntos técnicas como focar o presente, regulação emocional, tolerância ao estresse e habilidades sociais, acompanhados do profissional.