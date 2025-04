Juliette dedica música Boyzynho, do novo álbum, para o noivo: 'Apaixonada'

Juliette Freire, 35, sobre o lançamento do álbum "Risca Faca" e o noivado com Kaique Cerveny, 26, em entrevista ao Extra.

O que aconteceu

A cantora disse que a música Boyzinho foi feita para o noivo, Kaique. "Ele está em várias músicas, mas 'Boyzinho' é a que deixa isso mais explícito. Quando você está apaixonada, fica mais leve, feliz, se reconhece mais."