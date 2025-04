Após acusação de glúteos falsos, ex-Tchan reencontra jurada e perde pódio

Juliane Almeida, 44, fisiculturista e ex-morena do grupo É o Tchan, não conseguiu alcançar o pódio do último campeonato que participou. Uma das juradas já havia acusado a atleta de ter "glúteos falsos".

O que aconteceu

Ontem, Juliane participou de um novo campeonato de fisiculturismo em Orlando, nos Estados Unidos. A atleta da modalidade wellness não alcançou o pódio e, nas redes sociais, contou que a arbitragem teve a participação da mesma jurada que a acusou de ter glúteos falsos há um ano.

Em um vídeo, a ex-morena do Tchan disse que encontrar a jurada novamente era um risco. "Pelo visto, ela não gosta do meu glúteo... Mas eu pedi um feedback e ela falou que o meu tanning [bronzeamento artificial instantâneo para o palco] estava muito claro e que eu estava com pouco condicionamento. Ela quer mais, e vamos trabalhar isso para o próximo show."