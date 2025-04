Juju Salimeni revela que perdeu 'muito dinheiro' com ensaios nua na Playboy

Juju Salimeni, 38, afirmou não se arrepender de ter posado nua duas vezes para a Playboy, mas ressaltou que perdeu dinheiro com os ensaios.

Salimeni culpou a perda financeira ao seu agente da época que não fechou um bom acordo. "Fiz duas [capas], as duas muito bonitas, mas não foi muito bom [financeiramente]. Não tive uma boa orientação empresarial, um bom agente, então não foi um valor [satisfatório]", declarou no podcast Papagaio Falante.

A musa fitness afirmou que suas edições estão entre as mais vendidas da revista no país. "Foi uma das edições mais vendidas, mas meu agente não soube fechar contrato de uma forma que me beneficiasse, então perdi muito dinheiro".