Galã de 'Malhação' muda de profissão e fatura até R$ 2 mil por dia

Márcio Kieling, 46, conhecido por interpretar Perereca em "Malhação", trocou a atuação pelo mercado financeiro, trabalhando atualmente com trade e fazendo "de R$ 1 mil a R$ 2 mil por dia".

O que aconteceu

Durante a pandemia, o ator decidiu se aventurar no mercado financeiro - já que o "mercado artístico parou". Falando à coluna Play, do O Globo, Kieling revelou que a mudança foi motivada por uma questão monetária, buscando ter mais de uma fonte de renda, para não depender só da atuação.