Debora Bloch: 'Odete é retrato de uma classe que despreza e suga o Brasil'

Para Debora, tanto a Odete de 1988 quanto a de hoje, "não sabe ver, nem reconhecer o valor do Brasil". "Trago de 1988 esse texto muito bem escrito Gilberto [Braga] e, agora, pela Manuela, que está atualizando isso. O texto ainda está atual. Esse pensamento e maneira de se comportar ainda estão atuais. Estou tentando fazer uma Odete que represente essa gente no Brasil de hoje".

Conseguimos caminhar tanto nas questões humanistas, nunca imaginei que fossemos assistir de novo a essa ode a ideias tão ultrapassadas, conservadoras, retrógradas e fascistas. Mas estamos vendo o mundo caminhar para isso, como se a história estivesse se repetindo. Odete representa esse pensamento.

Debora Bloch

Trama vira do avesso

A expectativa da chegada de Odete gera uma tensão na família e mexe profundamente com todos, especialmente, com Heleninha (Paolla Oliveira). Em cenas previstas para irem ao ar na segunda-feira, a artista plástica fica muito ansiosa, temendo as críticas que a mãe pode fazer a ela.

Sem ninguém saber, compra uma garrafa de uísque, mas luta contra a vontade de beber e acaba jogando um copo cheio contra a parede, assustando sua tia Celina (Malu Galli) e Eugênio (Luis Salem), que correm para acudi-la. Mas eles não contavam que ela tinha mais uma garrafa de uísque escondida.