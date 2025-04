Davi Brito faz lipo HD e mostra resultado: 'Surpreendente'

Davi Brito, 22, fez uma cirurgia plástica de lipoaspiração com a técnica lipo HD e compartilhou o resultado nas redes sociais.

O que aconteceu

Em uma publicação nas redes sociais, Davi contou sobre a preparação e mostrou o resultado da cirurgia. "Agora o pai está lipado! [...] O resultado ficou simplesmente surpreendente. Sério, vocês não vão acreditar na transformação."

Em outras imagens, o vencedor do BBB 24 (Globo) apareceu usando uma cinta pós-cirúrgica. "Já estou em casa e estou bem, me recuperando. [...] Quando entrei na sala de cirurgia, zero estresse ou dor de cabeça. Deu aquela ansiedade, mas ocorreu tudo bem."