BBB 25: Vitória Strada deixa de seguir desafetos do elenco do programa

Vitória Strada, 28, fez uma limpa em seu Instagram após deixar o BBB 25 (Globo), removendo praticamente todos os participantes com quem teve alguma desavença no confinamento.

O que aconteceu

A atriz removeu de seus contatos as irmãs Camilla, 34, e Thamiris, 33. Ela manteve uma amizade com as duas anônimas durante parte do programa, mas foi traída por elas ao longo do tempo, chegando a protagonizar vários embates com Camilla.

A campeã da temporada, Renata Saldanha, 33, tampouco figura entre os perfis seguidos por Vitória. O fato chama a atenção, já que, embora as duas tenham sido inimigas em boa parte do jogo, tiveram uma aproximação na reta final.