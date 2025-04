Vitória Strada nega ter evitado Camilla e Thamiris: 'Isso nunca aconteceu'

Vitória Strada, 28, desmentiu ter evitado contato com Camilla, 34, e Thamiris, 33, nos bastidores do Bate-Papo BBB.

O que aconteceu

A atriz afirmou não ter podido participar do programa por conta de questões de saúde. "É mentira, isso [evitar as irmãs] nunca aconteceu. Eu estava no hospital esse dia e por isso tive que chegar mais tarde à Globo", explicou, por meio do X (antigo Twitter).

Apesar do contratempo, ela diz ter se esforçado para cumprir o restante da agenda de gravações. "Corri para chegar a tempo de participar do prêmio Gshow e dos outros compromissos e felizmente deu tudo certo."