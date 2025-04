Vinícius sobre amizades pós-BBB 25: 'Tem gente que não quero nem cruzar'

Vinícius Nascimento esclareceu com quais participantes do BBB 25 ele pretende manter contato.

O que aconteceu

O baiano afirmou que pretende cultivar a amizade com todos os integrantes do Quarto Anos 50, que contava com Vitória Strada, Diego e Daniele Hypólito, Guilherme, Joselma e Aline. "A gente vai continuar amigo. Inclusive, já temos um grupo no WhatsApp. Mas quem eu não gosto, eu não quero por perto", declarou em entrevista à rádio Bahia FM.