Vinícius e Aline falam sobre projetos pós-BBB 25: 'Tem muito pra acontecer'

Vinícius, 28, e Aline, 32, falaram sobre seu futuro profissional e midiático após o fim do BBB 25 (Globo), que os revelou para o grande público.

O que aconteceu

Os dois afirmaram que, independente de fecharem novos trabalhos juntos ou não, a parceria e lealdade entre ambos segue intacta. "A gente vai continuar caminhando um do lado do outro, seja individualmente, seja em dupla", declarou Vinícius. "A gente sempre falou sobre a nossa lealdade, e é algo que a gente reforça em todas as oportunidades. Queremos trabalhar muito, temos muitos sonhos", concordou Aline.

A policial militar, inclusive, admitiu a possibilidade de se mudar de Salvador (BA), onde vivia antes do BBB, para outra cidade. "Acho que vem novidade aí, hein?", jogou ela no ar.