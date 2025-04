Sucesso em SP, exposição inspirada em 'Friends' chega ao Rio de Janeiro

Depois de fazer sucesso em São Paulo, a exposição imersiva The Friends Experience desembarca agora no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atração poderá ser visitada a partir de 5 de junho, no Shopping VillageMall, localizado na Barra da Tijuca. De acordo com a revista Veja Rio, ela conquistou um público de quase 90 mil visitantes na capital paulista.

A mostra recria fielmente cenários marcantes da série "Friends", os quais poderão ser visitados e fotografados pelos fãs. Entre os elementos reproduzidos, estão o sofá laranja do Central Perk, as poltronas de Joey (Matt LeBlanc) e Chandler (Matthew Perry) e a porta do apartamento de Rachel (Jennifer Aniston) e Monica (Courtney Cox Arquette).