'Príncipe adormecido': Quem é o príncipe árabe em coma há 20 anos

O príncipe é alimentado por uma sonda e sobrevive graças a aparelhos. Segundo informações do jornal Roya News, vários doutores já recomendaram que os aparelhos sejam desligados, no entanto, o pai de Al-Waleed, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, negou, mantendo a esperança.

Se Deus quisesse que ele [Al-Waleed] morresse no acidente, ele estaria no túmulo agora.

Príncipe Khaled bin Talal Al Saud

Em 2019, Al-Waleed executou pequenos movimentos. A última vez em que o príncipe se moveu foi em 2019, com notícias de pequenos movimentos dos dedos e cabeça, no entanto, isso não levou a um retorno do coma.

O príncipe tinha somente 16 anos quando sofreu o acidente. Completando 36 anos no dia 18 de abril desse ano, Al-Waleed frequentava um colégio militar na época de seu acidente e sonhava em se tornar militar quando crescesse.