Preta Gil canta 'Drão' com Gilberto Gil em show em São Paulo

A cantora e apresentadora Preta Gil fez uma participação especial no show de seu pai, Gilberto Gil, neste sábado (24), em São Paulo. A artista apareceu para cantar a música "Drão".

O que aconteceu

Preta Gil entrou no palco para cantar com seu pai, que chorou muito. Ao lado de Gilberto Gil, a cantora cantou junto com seu pai a faixa lançada em 2012 - Preta acaba de receber alta hospitalar no dia 15 deste mês.