Parada do Orgulho de São Paulo terá como tema o 'Envelhecer LGBT+'

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo anunciou seu tema nesta última semana. De acordo com as redes sociais do evento, a Parada recebe a temática "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro".

A 29ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo acontece no dia 22 de junho, na Avenida Paulista.