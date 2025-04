Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê

Na publicação, fãs da empresária comemoraram o anúncio. "O tanto que amo essa Maíra aqui do TikTok não é brincadeira... Deus abençoe sempre e que essa gestação seja regada de muitas vitórias", disse uma seguidora. Outra comentou: "Já sabíamos, estava com carinha de grávida, que benção". "Essa criança é uma promessa de Deus, Deus os abençoem. Ansiosa para ver ela gravando a obra do quarto do bebê também, porque eu acredito que ela já vai receber a mansão com o quarto pronto", respondeu outra fã.

Nova gravidez vem a público meses após a famosa perder o bebê que esperava com o marido. À época, ela compartilhou um vídeo do momento em que recebe a notícia.