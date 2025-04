Lady Gaga: fã pediu ‘show de graça em Copacabana’ em 2017

Uma semana antes do show de Lady Gaga em Copacabana, a internet resgatou um tweet de uma fã que, em 2017, quando a popstar cancelou seu show no Rock in Rio, já havia pedido 'show de graça' na principal orla do Rio de Janeiro.

Profecia de fã que pediu Lady Gaga em Copacabana, em 2017 Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O que aconteceu

A fã, Beatriz Reis, respondeu ao tweet de Gaga cancelando o show em 2017 com sua 'profecia'. Em resposta à publicação de Lady Gaga, Reis comentou: "We love you, mas, quando voltar, faz show de graça em Copacabana".