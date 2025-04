Juba e Lula na Globo: como estão os atores do trisal de 'Armação Ilimitada'

Nos últimos meses, artista viralizou por intervenções estéticas no rosto. Em breve, participará do Power Couple Brasil, reality de casais da Record, ao lado da namorada, Cristianne Menezes. Sétima temporada do reality estreia no dia 29 de abril.

Kadu Moliterno está prestes a completar 70 anos Imagem: Arquivo pessoal

André de Biase

André de Biase ganhou projeção nacional em 1982 com o filme "Menino do Rio", mas se tornou um sucesso na TV ao viver o Lula de "Armação Ilimitada". Depois, chegou a participar de "Confissões de Adolescente" e algumas temporadas de Malhação, entre 2001 e 2006. Na sequência migrou para a Record TV.

Está fora das telinhas desde 2014 quando fez parte do elenco da novela "Vitória", da Record. No ano seguinte, chegou a fazer uma participação em um episódio do humorístico "Vai Que Cola", no Multishow.

Em 2017, quando o seriado ganhou reprise no Canal Viva, o ator relembrou o sucesso do projeto em entrevista ao UOL."É um fenômeno que marcou uma época maravilhosa na vida das pessoas. Era um projeto arriscado, diferente de tudo que era feito. A partir dele, surgiram programas com outra velocidade, com outra linguagem. Para mim, estar reprisando até hoje é motivo de muita alegria", disse o ator.