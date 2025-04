Ilze Scamparini relembra pergunta sobre gays ao papa: 'Ficou nervoso'

Durante a cobertura do funeral do papa Francisco na GloboNews, Ilze Scamparini, 66, relembrou o momento em que fez uma pergunta sobre gays ao pontífice, em 2013

O que aconteceu

Em entrada ao vivo na TV, na manhã de hoje, a jornalista lembrou de quando perguntou ao papa Francisco sobre a opinião da igreja católica em relação à causa LGBT+: "Doze anos se passaram. Quando me transporto para aquela cena no avião, ainda sinto um impacto no meu sistema nervoso daquela fala do papa: 'Quem sou eu para julgar?', referindo-se aos homossexuais."

Ilze detalhou o encontro com o pontífice: "Era um domingo e entrei no avião com uma intuição. Me coloquei numa espécie de fila para fazer a minha pergunta, levantando a minha mão. Dois jornalistas brasileiros cederam os lugares deles para mim. Fiquei bastante tempo com o braço levantado. Alguns jornalistas fizeram perguntas, até que o porta-voz do Vaticano encerrou a entrevista, deixando o meu braço levantado sem resposta."