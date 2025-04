'Inesquecível': como foi encontro de Fernanda Torres com papa Francisco

Fernanda Torres, 59, relembrou detalhes de encontro com o papa Francisco em 2023.

O que aconteceu

Atriz compartilhou vídeo do momento, hoje, no Instagram. "Papa maravilhoso. Assistimos à Missa do Galo rezada por ele em 2023. Foi inesquecível", contou a atriz.

Torres e a mãe, a atriz Fernanda Montenegro, cumprimentaram o papa e receberam bênção do pontífice durante visita ao Vaticano. O momento foi registrado pela equipe do Vaticano e publicado nas redes sociais.