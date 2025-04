O filme favorito do papa Francisco, e outros três que marcaram sua vida

Em entrevista publicada no livro "Lo sguardo: porta del cuore" (O olhar: porta do coração, em tradução livre), em 2021, o papa Francisco revelou qual é seu filme favorito e outros títulos que impactaram sua vida. Veja abaixo quais foram os citados e onde assistir aos longas.

"A Estrada da Vida" (1954)

Federico Fellini é o diretor deste longa, o predileto do papa Francisco. Ele narra a comovente história de Gelsomina, uma jovem vendida para Zampanò, um artista de rua agressivo. Juntos, cruzam a Itália em uma jornada de sofrimento e autodescoberta, enquanto Gelsomina busca seu lugar no mundo. A obra venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1957 e está disponível no Belas Artes À La Carte.