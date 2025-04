Fátima Bernardes se emociona ao receber homenagem no Caldeirão com Mion

Fátima Bernardes ficou ainda mais emocionada quando recebeu o depoimento da também jornalista, Alice Maria. "Que lindo! Alice não é de falar muito. Alice era diretora de jornalismo."

Era a pessoa que, logo no início da minha carreira, falou assim: 'O futuro do jornalista é um profissional multifunção. Então não se acomode com o conforto do estúdio, continue nas reportagens, aprenda a editar. E eu segui isso.. Alice, espero que você tenha ficado orgulhosa. Fátima Bernardes

Fátima disse ainda que aprendeu muito com a jornalista. "Talvez eu tenha gerado em mim essa minha inquietude. Esse não querer estar parada, esse querer, depois de 25 anos, mudar para o entretenimento. Essa vontade de esta sempre aprendendo, fazendo alguma coisa nova, diferente."