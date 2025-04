De Britney a Padre Fábio de Melo: febre dos bebês reborn chega aos famosos

Em 2024, Nicole Bahls adotou duas bonecas, apelidadas de Maria Maria e Rainha Matos, para treinar para quando tiver filhos de verdade. Uma das bonecas, inclusive, tem um formato inusitado: de porco.

Nicole Bahls adotou Maria Maria e Rainha Matos, que é uma porquinha Imagem: Reprodução - Instagram

Nicole explicou nas redes sociais que a escolha dos traços animais aconteceu após uma conversa com a influenciadora Rainha Matos. "Estava falando com a Rainha que iam chegar os cabritinhos, as porquinhas, as vaquinhas. Perguntei qual bichinho ela gostaria de ser. Ela falou que seria uma porquinha."

Encontro com 'famílias reborn'

Ter um bebê reborn está tão em alta que Chico Barney, colunista de Splash, foi a um encontro "mamães e papais reborn". A reunião rendeu um vídeo de 33 minutos que já passou de 100 mil visualizações.

Chico diz que, apesar do estranhamento inicial que os "simpáticos bebês" chegam a causar, seja pelo hiper-realismo ou pelos vídeos em que as mães fingem que estão cuidando de crianças reais, é um hobby como qualquer outro. "Assim como todos nós, aquelas mulheres estão apenas buscando maneiras de ocupar a mente enquanto aguardamos a chegada do momento de nosso oblívio".