Preso por furto, ex-CEO da Hurb perseguiu filho de Piovani com lança-chamas

João Ricardo Mendes, 44, ex-CEO da Hurb, foi preso ontem por suspeita de furto de obras de arte no Rio de Janeiro. Há três anos, o executivo correu atrás de um dos filhos de Luana Piovani, 48, e Pedro Scooby, 36, com um lança-chamas recreativo.

O que aconteceu

Em 2022, Pedro Scooby fez uma visita a João Ricardo Mendes acompanhado do filho Bem — na época com 6 anos. Na ocasião, em uma "brincadeira" gravada em vídeo, o executivo apareceu correndo atrás da criança com um lança-chamas em mãos, acionando o fogo algumas vezes.

O vídeo foi publicado por Mendes no Facebook em 7 de julho de 2022. O aparelho usado pelo empresário é semelhante ao lançado em 2018 pela Boring Company, de Elon Musk, vendido a US$ 500 (cerca de R$ 2.800, na cotação atual).