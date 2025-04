Carolina Dieckmann debocha e diz que RedeTV não tinha dinheiro para pagá-la

Ela recordou que foi atacada por processar o Pânico. "Processei e também fui muita atacada porque na época o Pânico era muito popular. Eu não achava [o programa] engraçado e continuo não achando, mas na época era 'que chata, por que você vai fazer isso?'".

Após ganhar a ação, Dieckmann debochou que a emissora não tinha como pagá-la. "E, aí, sei lá, ganhei o dinheiro [do processo], a RedeTV! não tinha o dinheiro para me pagar e aí deu uns televisões que converteu [em dinheiro] e foi para doação. [O processo] não tem nada a ver com o dinheiro".

Relembre o caso

Carolina Dieckmann processou o Pânico após o programa tentar força-la a participar do quadro "Sandálias da Humildade". Na ação, a atriz destacou que teve sua privacidade violada ao ser perseguidas pelos personagens Repórter Vesgo (Rodrigo Scarpa) e Silvio Santos (Wellington Muniz, o Ceará). Em agosto de 2005, os dois foram até o condomínio onde ela morava com guindaste e megafone para chamar a atenção da famosa.

RedeTV! se defendeu e alegou que o programa não teve a intenção de violar a privacidade da atriz. Emissora também alegou que tinha o dever constitucional de informar e quis acusar Dieckmann de tentar censurar o canal.

Justiça do Rio de Janeiro rejeitou argumento da RedeTV!. A Justiça entendeu que o Pânico não era um programa jornalístico, mas de humor, logo não se aplica a justificativa de liberdade de imprensa porque "o direito de informar não se aplica ao caso". Ainda, o tribunal ressaltou que o programa ultrapassou os limites do humor porque a atriz "não tem a obrigação" de atender a demanda do programa na época, que era calçar a "sandália da humildade".