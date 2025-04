Vinicius, do BBB 25, promove encontro com fãs em Salvador

Chegada de Vinicius foi ao som de "A Queda", sucesso de Glória Groove. A escolha da canção não foi aleatória. Trata-se da mesma música que ele utilizou ao retornar da dinâmica "Barrados no Baile" quando estava confinado no BBB 25.

Baiano vestia a icônica camisa laranja. A peça virou uma de suas marcas registradas dentro do reality, chamando inclusive, atenção do apresentador Tadeu Schmidt.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas