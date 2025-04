Silvia Abravanel se casa com cantor sertanejo em cerimônia ao vivo no SBT

Silvia Abravanel, 54, uma das filhas do apresentador Silvio Santos, oficializou hoje seu casamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura, 36. A cerimônia civil foi realizada em um cartório da capital paulista, com transmissão ao vivo pelo programa Fofocalizando, do SBT.

O que aconteceu

Vestida com um traje branco de renda e carregando um buquê de girassóis, Silvia compareceu ao cartório acompanhada de familiares e amigos próximos. O noivo optou por um terno azul-claro para a ocasião.

A escolha pelo casamento civil discreto seguiu os protocolos de luto pela morte de Silvio Santos, em outubro de 2024, que levou ao adiamento da festa originalmente planejada para aquele mês. "A gente adiou para abril porque não tinha condições de nos casarmos naquele momento", explicou Silvia em entrevista à CNN Brasil.