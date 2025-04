Renata diz que maior embate foi com aliados e nunca ouviu que era favorita

Campeã do BBB 25 (Globo), Renata refletiu hoje sobre seus embates e como foi vista pelo público.

O que aconteceu

Renata disse que ter sido escolhida para a Vitrine do Seu Fifi foi fundamental para ganhar coragem no jogo. "Me encorajaram muito para tomar as rédeas da situação e seguir o que eu tava sentindo, que naquele momento era um conflito com uma adversária do meu próprio quarto", contou em entrevista para a Rádio Globo hoje, se referindo à Delma. No jogo, a sister descobriu que a sogra de Guilherme "falava mal" dela para outros participantes.