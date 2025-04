Rayane Figliuzzi reage à publicação de Gracyanne para Belo: 'Questão deles'

O reencontro entre Belo e Gracyanne Barbosa no Domingão com Huck e a publicação da ex-BBB parabenizando o cantor pelo seu aniversário geraram comoção nas redes sociais e reacenderam rumores sobre uma possível reconciliação do casal. Enquanto os fãs especulavam, Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor, preferiu manter discrição, mas agora ela revelou detalhes sobre como lida com a exposição midiática e os desdobramentos do relacionamento.

O que aconteceu

Ainda em adaptação ao turbilhão da fama, Rayane admitiu que a vida pública tem sido seu maior desafio. "Ainda estou me acostumando, não estou preparada para isso tudo. Muito feliz com o que está acontecendo, mas a parte mais difícil é a mídia. A gente fica muito vulnerável", confessou em entrevista ao portal Leo Dias.

Sobre o momento em que Belo e Gracyanne se encontraram no palco do Domingão, em março — ao som de "Diz Pra Mim", música que marcou o romance dos dois —, Rayane garantiu que não foi surpreendida. "Ele já me deixa preparada para tudo o que vai acontecer. Com certeza fui avisada. O que a mídia mostra é muito diferente do que a gente vive", afirmou, reforçando que está "muito feliz" com o momento.