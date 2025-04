Penelopy Jean mostra arte drag e espanta fake news em talk show com famosos

Penelopy Jean, 38, está no comando do programa Do Alto do Seu Conhecimento, nova produção brasileira do Universal+ —plataforma disponível para assinantes do UOL Play. A atração, que mistura talk show com game, propõe uma jornada divertida para desafiar o que o público e os convidados acham que sabem sobre diversos temas.

A apresentadora descreve a atração como um "grande presente" e um "privilégio poder mostrar que a arte drag não é só para um determinado nicho". Ela enfatiza que a arte drag "pode ser para todos" e que, como comunicadora, está mostrando que as drags "podem estar em todos os lugares".