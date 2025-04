Atriz de 'Pantanal' revela desespero com exame do filho: 'Muita angústia'

A atriz Paula Barbosa, que interpretou Zefa em "Pantanal", postou um vídeo contando que seu filho recém-nascido foi diagnosticado com doença degenerativa — mas o resultado do exame estava errado.

O que aconteceu

Quando Arthur nasceu, o hospital ofereceu uma versão mais completa do teste do pezinho. "A gente achou que estava fazendo o melhor. Porém, uma coisa que a gente não sabia é que esse exame do pezinho tem muito falso positivo. É um exame de triagem, o exame do pezinho não é um exame de diagnóstico", explicou.

O exame deu positivo para AME (Atrofia Muscular Espinhal). Os portadores dessa doença rara e degenerativa não conseguem produzir uma proteína essencial para os neurônios responsáveis por gestos como respirar e se movimentar.