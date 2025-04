MC Guimê revela mudanças após vício em drogas: 'Me aproximando de Deus'

MC Guimê compartilhou um desabafo pessoal em um post publicado em suas redes sociais, revelando transformações com os vícios e aproximação com Deus.

O que aconteceu

O cantor, que já enfrentou problemas com drogas e alcoolismo, falou abertamente sobre os desafios. "Já tive problemas com drogas, excesso de bebida alcoólica, vícios, crises. De um tempo para cá, venho me aproximando mais de Deus. Percebi que sem a presença dele em meu viver, eu não sou nada, não posso nada, não consigo nada", afirmou o MC.

Apesar de manter o estilo de vida que o consagrou no cenário do funk, Guimê deixou claro nova postura não interfere em sua identidade. "Sim, eu canto funk e, por enquanto, continuarei. Fumo, tenho tatuagem, sou pecador e falho, assim como você que está lendo deve ser também. Porém, não vou usar isso como desculpa para me afastar ou falar menos de Deus. Pelo contrário, buscarei mais. Se eu for esperar para ser perfeito para exaltar o nome de Jesus Cristo como meu Senhor salvador, acredito que nunca faria", escreveu Guimê, reforçando que a religião tem sido um caminho de transformação.