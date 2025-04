Marido de Silvia Abravanel é filho de sertanejo e cantou com Marília

Silvia Abravanel, 54, uma das filhas do apresentador Silvio Santos, oficializou hoje seu casamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura, 36

Quem é Gustavo Moura

Natural de São Paulo, Cantor seguiu os passos do pai na carreira musical. Ele é filho de Financeiro, uma das vozes da dupla Monetário & Financeiro, que fez sucesso nos anos 1990.

Forma dupla sertaneja Gustavo Moura & Rafael com o irmão. "A gente nasceu em uma família musical e até brinca que lá em casa ninguém trabalha, só canta mesmo (risos). Desde pequeno tivemos esse contato muito próximo com a música sertaneja. Além do meu pai Financeiro e o meu tio Monetário, meu avô foi sanfoneiro e todos os meus tios cantavam. A gente participava dos shows desde pequeninhos. O violão era maior que o Rafael, mas a gente já está lá. Eu com seis anos e Rafael com cinco anos. Esse contato desde pequeno com a esse universo foi muito bom para aprendermos", disse ele em entrevista a Quem.