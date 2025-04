Marcos Palmeira relembra críticas por baixa audiência: 'Me culparam'

Palmeira expressou o desejo de atuar em mais novelas de Benedito Ruy Barbosa, autor de "Pantanal". "Benedito fala do Brasil profundo. Mostra a simplicidade, as relações verdadeiras, a humanização do homem do campo. É um poeta, de certa forma. São personagens com que você cruza quando viaja para o interior. Ele consegue atingir o coração das pessoas", comentou Palmeira, que também participou das duas versões de "Renascer".

Desejo de atuar em novo remake. Ainda na entrevista, Marcos Palmeira revelou sua vontade de retornar a um trabalho com Benedito, mais especificamente, em uma possível remake de "Rei do Gado".