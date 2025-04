Maitê Proença diz que humanidade não deu certo: 'Destruímos a vida'

Mas a gente conseguiu destruir tudo o que é luxo de fato, que é essa ligação com a natureza. A humanidade não deu certo, porque a gente pegou tudo que nos dá vida e nós destruímos.

Maitê Proença também afirmou que costumava acreditar na capacidade humana de se reerguer do abismo, mas que agora não tem mais certeza disso. "Se o ser humano for mesmo uma fênix e se a gente realmente [conseguir] se regenerar... Por um tempo eu acreditei [na humanidade], que o ser humano, quando está mesmo na merda profunda, lá no abismo, que vai cair e agora é a morte, ele sai [do buraco]. Agora já não sei mais".